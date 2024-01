Un musée prophète Mohamed réceptionné à Dakar le 5 février, annonce Macky Sall

Un musée dédié au prophète Mohamed (PSL) sera ouvert le 5 février prochain à Dakar, avec l’appui des autorités saoudiennes, a annoncé, samedi, à Dakar, le président de la République. « Lorsque j’ai sollicité des autorités saoudiennes l’érection d’un musée du prophète Mohamed, elles nous l’ont accordé et on va l’ouvrir le 5 février », a dit Macky Sall, s’exprimant en langue nationale wolof, lors de la cérémonie de clôture de la Semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba (du 2 au 6 janvier). En perspective de l’ouverture de ce musée, le chef de l’État promet d’envoyer les lettres d’invitation à toutes les autorités religieuses, ainsi qu’à la Ligue islamique mondiale. « C’est un musée très important sur la vie et l’œuvre du prophète Mohamed (PSL) », a commenté Macky Sall. Le Royaume d’Arabie saoudite a prévu de construire un musée du prophète Mohamed (PSL) au profit du Sénégal, avait annoncé en août dernier l’ancien ministre sénégalais de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. « J’ai eu une réunion avec mon conseiller technique religieux, Serigne Sohibou Kébé, et un professeur de l’université Al Azhar du Caire. Il a été envoyé par l’Arabie Saoudite pour un cadeau que le président de la République veut offrir à la population sénégalaise », avait-il dit en parlant de ce musée. Antoine Diome présidait la réunion nationale consacrée aux préparatifs de la 129ᵉ édition du magal de Touba, tenue le 4 septembre et dont il a évoqué la coïncidence avec cette donation. Il avait précisé que « les écrits, les matériels et les instruments sur la vie du prophète Mohamed » seront exposés dans ce musée, suivant l’exemple du musée de la tradition prophétique et de la civilisation islamique de Médine. « Normalement, d’ici à six mois, le musée sera construit. Les autorités saoudiennes ont confié les travaux à l’université Al Azhar du Caire. Soixante personnes seront en permanence au Sénégal. La plupart du matériel est déjà disponible au Port autonome de Dakar », avait signalé Antoine Diome.