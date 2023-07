Un mort lors d’un braquage à Goudiry

La commune de Diankhemakhan dans le département de Goudiry, région de Tambacounda, a été le théâtre d’un braquage meurtrier perpétré par une bande de malfaiteurs lourdement armés et encagoulés. Les faits se sont déroulés dans la soirée du vendredi 14 au samedi 15 juillet aux environs de 00 heures. Les malfrats ont fait irruption sur l'axe routier Diankhemakhan-Boutoucoufara, après le village de Bokholaco, une zone difficile d'accès et sans couverture du réseau téléphonique. Les bandits ont sommé un chauffeur de camion de transport de marchandises de s'arrêter. Ce dernier a appuyé sur l'accélérateur pour échapper aux assaillants. Mais c’était sans compter avec les intentions machiavéliques de ses bourreaux. En effet, alors qu’il croyait être sorti de la ligne de mire de ceux-ci, il a reçu une balle de revolver et est décédé sur le coup. Les éléments de la gendarmerie sont déportés sur les lieux pour mener une enquête.