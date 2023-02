Un milliard volé à Postefinances : un directeur général envoyé en prison

Un septième suspect a été envoyé en prison dans le cadre de l’affaire de détournement de 1 milliard 705 millions 94 mille 267 francs CFA. Il s’agit de Makhtar Diop, directeur général de la Sendis et de la Sogeneq. D’après Libération, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt lundi dernier. Makhtar Diop avait bénéficié d’un prêt illégal de la Poste d’un montant de 700 millions de francs CFA. Les fonds étaient destinés à ses deux entreprises; 400 millions pour la Sendis et 300 millions pour la Sogeneq. Convoqué par la Sûreté urbaine, chargée de l’enquête, l’homme d’affaires n’a pu rembourser la somme due dans les délais impartis par le juge du deuxième cabinet. C’est ainsi qu’il a été envoyé en prison. Avant Makhtar Diop, six suspects ont été écroués. En effet, Alexandre Xavier Manga, chef de l’agence principale Postefinances de Dakar à l’époque des faits, Abdoulaye Faye, chef du centre financier de Dakar, Kéba Diédhiou, caissier dudit centre, le commerçant Cheikh Seck, l’électricien Mayoro Diouf et l’opérateur économique Mame Demba Ndiaye, sont incarcérés pour les mêmes griefs. À signaler que le marabout Cheikh Alioune Souané, qui avait bénéficié d’un prêt frauduleux de 38 millions, a remboursé la somme en question pour éviter la prison.