« Un journaliste ne va jamais révéler ses sources, démentez l’information si elle est fausse, » Seydi Gassama

Entre la justice et le journalisme, c’est presque je t’aime moi non plus. En effet, après Pape Alé Niang, c’est au tour de Pape Ndiaye. Le journaliste, chroniqueur judicaire de Walf a été arrêté par les éléments de la SU et placé en garde à vue ou il a bénéficié d’un retour de parquet. Interpelé pour diffusion de fausses information et outrage à magistrat, Pape Ndiaye à été sommet par les enquêteurs lors de son audition de révéler ses sources, chose que la déontologie du métier ne lui permet pas. Face à cette situation, Seydi Gassama, le représentant d’Amnesty international au Senegal n’a pas tardé à réagir. Dans un poste sur son compte twitter ou il tag le président Macky Sall, le droit de l’hommiste appel à la libération du journaliste. « Libérez Pape Ndiaye ! Un journaliste ne va jamais révéler ses sources. La polémique sur le nombre de substituts du Procureur de Dakar est un détail qui vise à le discréditer pour légitimer son emprisonnement. Démentez l’information si elle est fausse. @Macky_Sall@FallIsmaila », lit-on sur la publication.