Un haut responsable de Pastef Tambacounda arrêté

La vague d'arrestations se poursuivit au sein du Parti Pastef après l'arrestation et le placement sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko. A Tambacounda, c’est la coordonnatrice Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) d’être arrêtée. Fatima Zahra Wagué, connue par ses multiples sorties via les réseaux sociaux pour répondre à toutes personnes qui critiquent ou parlent du mal sur son leader Ousmane Sonko, a été arrêtée lundi par les éléments du commissariat central de Tambacounda. Elle est accusée d'appel à l'insurrection via les réseaux sociaux. Elle a été déférée ce mardi devant le procureur.