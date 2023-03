Un feu de brousse ravage plus de 400 hectares du tapis herbacé au Ranch de Dolly

Un feu de brousse s’est déclaré, jeudi vers onze heures au Ranch de Dolly (département de Linguère) plus précisément à proximité de la parcelle « Labo ». Les flammes ont consumé plus de 400 hectares du tapis herbacé. Des éléments de la brigade des eaux et forêts et des jeunes du Ranch ont réussi à maîtriser le feu aux environs de dix neuf heures, selon le correspondant du site Seneweb . Qui ajoute que le feu a été causé par un garçon de 12 ans qui préparait le thé au moment où les autres membres de sa famille étaient partis au marché hebdomadaire de Thiél distant de 18 km du Ranch de Dolly.