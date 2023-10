Un corps sans vie a été retrouvé flottant dans un puits à Hann

La découverte macabre est faite par un jardinier, non loin de son mini-jardin, sis au bord de l’autoroute Malick Sy, à hauteur des deux passerelles des Maristes. Après s’être déshabillé et porté sa tenue de travail, le jardinier s’est dirigé vers l’un des puis qui lui servent d’arrosage de ses plants, rapporte L’OBS. Et en se penchant pour jeter le seau du puisage noué à une corde, il a aperçu, flottant à la surface de l’eau du puits, le corps d’un homme habillé en pantalon et chemise. Une foule s’est vite forme autour de l’espace vert de culture de plants. Le défunt, la quarantaine, couché inerte, a été extrait du puits par les sapeurs-pompiers. La victime qui portait un sac à dos, a peut-être séjourné quelques jours dans le puits, avant d’être remonté à la surface de l’eau quand l’eau a envahi tout son corps, d’où son aspect livide et enveloppé. Un témoin dit reconnaitre le défunt parmi les « boudiouman » (délinquants errants) qui squattent la deuxième passerelle des Maristes et passent très souvent à travers leurs jardins. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.