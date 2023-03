Un chef d’entreprise tente de s’immoler devant la résidence de Macky à Mermoz

Cheikh Amadou Tidiane Coly est chef d’entreprise et militant de l’Apr. Il a tenté de s’immoler par le feu devant la résidence du président Macky Sall, sise à Mermoz, rapporte L’OBS. Il justifie son acte de désespoir par des difficultés financières pour exécuter un marché à la société «Seter» et n’arrivant pas rencontrer le Président de la République. Arrêtés par la Gendarmerie de Ouakam, il a été déféré hier devant le procureur de la République. Selon des sources de l’Observateur, les faits ont eu lieu le dimanche 19 mars dernier. Ce jour, à bord de son véhicule, Cheikh Tidiane Coly rallie la résidence du Président Sall à Mermoz. Une fois à la devanture de ladite résidence, il se présente aux agents comme étant un militant de l’Apr. Dans la foulée, il va demander à rencontrer le maître des lieux pour une affaire urgente le concernant. Il sera éconduit par l’agent qui le somme de vider les lieux. Déçu, Cheikh Tidiane Coly qui n’envisageait pas rebrousser chemin les mains vides, avertit l’agent qu’il ne compte point bouger d’un iota. Mieux, qu’il va s’immoler par le feu sur place. Il sera rapidement cerné et maîtrisé par les gardes, avant même qu’il ne mette à exécution son plan macabre. Directeur de l’entreprise «Colyphyto», Cheikh T. Coly est marié et père de 7 enfants.