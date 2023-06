Un buteur sénégalais dans le viseur de Chelsea pour remplacer Aubameyang !

Les Blues vont procéder à un grand ménage cet été pour mettre en place une équipe plus compétitive. Avec un probable départ de Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants de Chelsea ont dans le viseur un attaquant sénégalais pour remplacer l’attaquant gabonais. Chelsea a publié une liste de plusieurs joueurs qui vont quitter le club cet été. Aubameyang, qui a connu une saison difficile avec Chelsea, fait partie des indésirables et a une infime chance de rester à Chelsea la saison prochaine. Le club qui est en quête de renfort au niveau de l’attaque, vise Nicolas Jackson du Villareal. Selon les informations de London Evening Standard, le club de Todd Boehly veut le buteur des Sous-marin Jaune. Une information confirmée par le journaliste italien spécialiste des mercato Fabrizio Romano. Le natif de Banjul est lié au Villareal jusqu’en 2026, mais dispose d’un bon de sortie en cas de bonne offre. Le Sénégalais est aussi ciblé par d’autres clubs en Premier. Son agent, qui n’est d’autre que l’ancien international sénégalais Diomansy Kamara, s’est prononcé sur l’avenir de Nicolas Jackson. Pour l’ex-international, le joueur de 21 ans a de fortes chances de quitter le club cet été. Le joueur est estimé à 40 millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas poser de problème aux Blues. Pour rappel l’attaquant de Villareal a marqué 12 buts et 4 passes décisives pour 26 apparitions en championnat.