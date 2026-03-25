Un Forum Économique Historique en Espagne pour Renforcer les Liens Sénégalais

Le Maire de la commune de Kaolack, Monsieur Serigne Mboup, a eu l'honneur de représenter notre belle ville à un forum économique de haut niveau à Madrid, en Espagne, aux côtés de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur invitation de Sa Majesté le Roi d’Espagne. Cet événement marquant a permis de porter haut la voix du secteur privé sénégalais et d'affirmer notre volonté commune : renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Espagne.

Le Maire de la commune de Kaolack, Monsieur Serigne Mboup, a eu l'honneur de représenter notre belle ville à un forum économique de haut niveau à Madrid, en Espagne, aux côtés de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur invitation de Sa Majesté le Roi d’Espagne. Cet événement marquant a permis de porter haut la voix du secteur privé sénégalais et d'affirmer notre volonté commune : renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Espagne.

La coopération entre nos deux nations ne se limite pas à des échanges commerciaux ; elle s’inscrit dans une dynamique d'investissement, d'industrialisation et de développement durable. Un grand merci à l’APIX et à son Directeur Général pour leur rôle incontournable dans la promotion des investissements, ainsi qu'à l’Ambassade du Sénégal en Espagne pour son soutien inestimable.

La coopération entre nos deux nations ne se limite pas à des échanges commerciaux ; elle s’inscrit dans une dynamique d'investissement, d'industrialisation et de développement durable. Un grand merci à l’APIX et à son Directeur Général pour leur rôle incontournable dans la promotion des investissements, ainsi qu'à l’Ambassade du Sénégal en Espagne pour son soutien inestimable.

Nos discussions ont mis en avant plusieurs projets majeurs :

-AFRICAGUA 2027 : Un événement phare qui positionnera le Sénégal comme un hub régional dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du développement durable.

- FAOSSE :La redynamisation de cette initiative vise à structurer et à mobiliser la diaspora sénégalaise en Espagne, un levier essentiel pour notre développement.