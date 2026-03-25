Un Forum Économique Historique en Espagne pour Renforcer les Liens Sénégalais

Le Maire de la commune de Kaolack, Monsieur Serigne Mboup, a eu l'honneur de représenter notre belle ville à un forum économique de haut niveau à Madrid, en Espagne, aux côtés de Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur invitation de Sa Majesté le Roi d’Espagne. Cet événement marquant a permis de porter haut la voix du secteur privé sénégalais et d'affirmer notre volonté commune : renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Espagne.
La coopération entre nos deux nations ne se limite pas à des échanges commerciaux ; elle s’inscrit dans une dynamique d'investissement, d'industrialisation et de développement durable. Un grand merci à l’APIX et à son Directeur Général pour leur rôle incontournable dans la promotion des investissements, ainsi qu'à l’Ambassade du Sénégal en Espagne pour son soutien inestimable.
Nos discussions ont mis en avant plusieurs projets majeurs :
-AFRICAGUA 2027 : Un événement phare qui positionnera le Sénégal comme un hub régional dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du développement durable.
- FAOSSE :La redynamisation de cette initiative vise à structurer et à mobiliser la diaspora sénégalaise en Espagne, un levier essentiel pour notre développement.
- Projets Industriels à Kaolack :Nous avons discuté de projets structurants qui généreront des emplois et favoriseront le transfert de technologies.
Parmi les projets évoqués, le projet Domitexka se distingue, avec un investissement de plus de 30 milliards et près de 4000 emplois prévus. Notre vision territoriale pour Kaolack à l'horizon 2035, en phase avec l’Agenda Sénégal 2050, prévoit près de 1000 milliards d’investissements pour transformer notre économie.
Le secteur privé sénégalais est prêt et engagé, aux côtés de l'État, pour accompagner cette dynamique. Ensemble, nous sommes déterminés à participer activement aux missions économiques et à contribuer significativement à la transformation de notre économie
Le Sénégal et l'Espagne partagent des liens humains forts, que ce soit à travers notre passion commune pour le football, qui unit le Barça, le Real Madrid et nos Lions de la Teranga, ou à travers des échanges culturels tels que la gastronomie, où la paella et le thiou nous rapprochent.
Le temps des intentions est révolu. Le temps de l’action a commencé. Ensemble, bâtissons un avenir prometteur pour Kaolack et pour le Sénégal.