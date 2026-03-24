Visite officielle : Bassirou Diomaye Faye à Madrid pour renforcer la coopération sénégalo-espagnole

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Dakar ce mardi en direction de Madrid, dans le cadre d’une visite officielle au Royaume d’Espagne prévue du 24 au 26 mars 2026, selon une source de la présidence.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations historiques d’amitié et de coopération entre le Sénégal et l’Espagne. Elle sera marquée par des échanges de haut niveau avec les autorités espagnoles, ainsi que par l’exploration de nouvelles opportunités de partenariat dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

À travers ce déplacement, le Sénégal réaffirme sa volonté de renforcer une coopération stratégique, mutuellement bénéfique, au service du développement et du rapprochement entre les peuples sénégalais et espagnol.