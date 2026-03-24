WAE : Moustapha Ndiaye désavoué par la justice, ses décisions annulées

Le 6 février 2026, le Tribunal de commerce a annulé le procès-verbal du 14 février 2024, pièce centrale sur laquelle reposaient plusieurs actes de gestion de la société.

👉 Cette annulation entraîne une conséquence majeure :

tous les actes posés après le 3 février 2024 par Moustapha Ndiaye sont juridiquement considérés comme :

❌ Nuls et non avenus

En effet, le procès-verbal du 3 février 2024, lui, reste valable et établit clairement la destitution de Moustapha Ndiaye de ses fonctions de Président du Conseil d’Administration (PCA).

➡️ Autrement dit, toutes les décisions prises après cette date l’ont été sans qualité légale.

⚖️ 23 mars 2026 : la justice enfonce le clou

Dans une nouvelle décision rendue publiquement le 23 mars 2026, le Tribunal de commerce a annulé le procès-verbal du Conseil d’administration du 20 janvier 2025 de West African Energy.

📌 Les décisions visées :

Le transfert du siège social de la société

L’autorisation d’une convention d’avance de trésorerie

⚠️ Des irrégularités graves constatées

Dans ses motivations, le Tribunal est sans équivoque :

👉 Moustapha Ndiaye :

S’est faussement prévalu de la qualité de PCA

A agi en parfaite illégalité

A convoqué un Conseil d’administration sans légitimité

S’est octroyé lui-même une convention d’avance de trésorerie

🧨 Résultat :

➡️ Le procès-verbal du 20 janvier 2025 est déclaré nul, sans aucun effet juridique.

💸 Condamnations et responsabilités

Le Tribunal a également condamné aux dépens :

Moustapha Ndiaye

Groupe Citaf International

Locafrique Holding

Senelec

👉 Une décision qui élargit les responsabilités au-delà de la seule personne de Moustapha Ndiaye.

🏛️ Afrinvest passe à l’offensive

De son côté, Afrinvest annonce une stratégie juridique offensive.

🔒 La société se réserve le droit de :

Suspendre les décisions du Conseil d’administration

Contester celles de l’Assemblée Générale Extraordinaire

💰 Et réclamer :

Une prime de développement 62 mois de salaires impayés

Des dommages et intérêts

📊 Une affaire aux conséquences majeures

Cette série de décisions judiciaires met en lumière :

⚠️ Une crise de gouvernance profonde au sein de WAE

⚖️ Une remise en ordre juridique progressive

💣 Des risques financiers importants pour les parties impliquées

🔥 La possibilité d’un contentieux encore plus lourd à venir





Dans cette affaire, la justice suit son rythme, parfois lent, mais déterminé.

“Le temps de la justice n’est pas le temps des hommes…”

Mais aujourd’hui, une chose est claire :

👉 la légalité reprend progressivement ses droits dans le dossier West African Energy.