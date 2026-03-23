Nigeria : Une influenceuse perd la vie après une chirurgie BBL ratée

Elle voulait juste se sentir belle. Elena Jessica, influenceuse TikTok suivie par des milliers de personnes à Port Harcourt, au Nigeria, est décédée début mars 2026, des semaines après ce qui devait être une simple opération de chirurgie esthétique. Sa mort a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux. Et une vidéo d’elle en pleurs, filmée pendant ses soins, a circulé partout après l’annonce de son décès.



Une opération qui a tout changé



Le 6 février 2026, Elena Jessica entre à la clinique Cynosure Aesthetic Plastic Surgery, à Ikoyi, Lagos, pour sa deuxième chirurgie BBL (Brazilian Butt Lift). Ce n’est pas sa première fois sous le bistouri. Mais cette fois-ci, les choses ne se passent pas comme prévu.



Deux jours après l’intervention, elle souffre de douleurs sévères. Son état s’aggrave rapidement. Les médecins lui transfusent cinq poches de sang. Le 13 février, elle subit une chirurgie de décompression d’urgence. C’est à ce moment que le diagnostic tombe : un sepsis, une infection grave qui attaque l’ensemble du corps. Sa condition se détériore encore. Et début mars, Elena perd la vie.



Ce que peu de gens savent, c’est qu’Elena avait d’abord été refusée par une autre clinique, Indigo. La raison invoquée ? Sa peau était jugée trop faible. Elle s’est alors tournée vers Cynosure. Un choix qui a changé le cours de sa vie.



Une famille qui a tout sacrifié



Pendant les semaines qui ont suivi l’opération, sa famille a lutté sans relâche. Pour payer les soins, ses proches ont vendu des biens. La facture totale a atteint 45 millions de nairas nigérians. Son amie Favour avait essayé de la dissuader avant l’opération. Quand elle a appris la nouvelle de sa mort, c’est via WhatsApp.



La vidéo qui a déchiré les coeurs



Après l’annonce de son décès, une vidéo a commencé à circuler massivement sur TikTok et Instagram. On y voit Elena allongée, en pleurs, pendant qu’on lui prodigue des soins. Elle souffre visiblement. Cette vidéo a touché des millions de personnes et relancé un débat difficile : celui des risques réels de ces opérations, du manque de régulation du secteur et de la pression des réseaux sociaux sur les corps des femmes.



Elle voulait juste se sentir belle. Elle a payé ce désir de sa vie. Sources : Legit.ng, Premium Times, Tuko.co.ke.

