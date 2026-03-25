Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçu avec les honneurs au Palais royal de Madrid

eçu avec tous les honneurs au Palais royal de Madrid, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec Sa Majesté le Roi Felipe VI, avant de prendre part à un déjeuner officiel offert en son honneur par le souverain et la Reine Letizia Ortiz.



La solennité de l’accueil, la qualité des échanges et le rang des convives illustrent l’excellence des relations entre le Sénégal et l’Espagne, ainsi que la considération accordée au pays sur la scène internationale.



À travers cette séquence diplomatique de haut niveau, le chef de l’État sénégalais confirme une dynamique de renforcement des partenariats stratégiques et de consolidation des liens d’amitié entre les deux nations.



Cette visite officielle s’inscrit également dans une volonté affirmée de positionner le Sénégal comme un acteur crédible et influent sur la scène internationale, en misant sur une diplomatie active et un leadership assumé.