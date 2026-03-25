Le Maire Serigne Mboup Renforce les Liens Économiques avec l'Espagne

Dans un tournant stratégique pour le développement économique de notre belle ville de Kaolack, Monsieur Serigne Mboup, le maire, a eu l'honneur de représenter notre commune lors d'un forum économique de haut niveau à Madrid, en Espagne, aux côtés de Son Excellence le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cet événement, organisé sous l'égide de Sa Majesté le Roi d'Espagne, témoigne des efforts constants du Sénégal pour renforcer ses relations internationales et attirer des investissements.

Cette rencontre ne se limite pas à un simple échange protocolaire. Elle incarne une opportunité unique pour Kaolack de s'intégrer dans un réseau de coopération internationale qui va au-delà des frontières. En effet, l'Espagne représente un partenaire stratégique pour le Sénégal, tant sur le plan économique que culturel. Les discussions menées à Madrid ont porté sur divers axes de collaboration, notamment l'agriculture, les infrastructures, et les nouvelles technologies, des secteurs clés pour notre développement local.

Le maire Serigne Mboup, en tant qu'ambassadeur de notre ville, a pu mettre en lumière les atouts de Kaolack : sa position géographique stratégique, son potentiel agricole et sa richesse culturelle. Ces éléments sont essentiels pour attirer des investisseurs espagnols désireux de s'engager dans des projets durables et innovants.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large où le Sénégal, sous la conduite de son Président, s'affirme comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Les partenariats se renforcent, les échanges se multiplient, et l’avenir se construit ensemble, dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique.