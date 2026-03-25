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Recours du Sénégal contre la CAF : Les assurances du Directeur Général du Tribunal arbitral du Sport (TAS)


Recours du Sénégal contre la CAF : Les assurances du Directeur Général du Tribunal arbitral du Sport (TAS)

L’affaire fait couler beaucoup d’encre et de salives. La décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le sacre du Sénégal (CAN-2025, a été accompagnée par une vague d'indignations. Ce mercredi, le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a annoncé avoir reçu l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Me Matthieu Reeb, le Directeur Général du TAS, a même réagi sur la question.

«Le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l’aide d’arbitres spécialisés et indépendants. Nous sommes conscients que les équipes et les fans désirent connaitre la décision finale au plus vite et nous veillerons à ce que la procédure arbitrale puisse être menée dans les meilleurs délais, tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d’un procès équitable», a-t-il assuré dans un communiqué de presse du TAS.

En effet, l’instance arbitrale mondiale du Sport a accusé réception, ce mercredi, de l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football. L'appel concerne la décision de la CAF datant du 17 mars 2026, déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la CAN-2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0.

Selon le TAS, ce que demande la partie sénégalaise, c’est que «la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueure de la CAN». La FSF demande également «la suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d'appel jusqu'à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés», a ajouté l’instance arbitrale mondiale du Sport dans un communiqué.

Ainsi, le TAS annonce qu’une formation arbitrale sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi. Il précise qu’un appelant dispose d'un délai de vingt jours pour déposer un mémoire d'appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les intimés disposent d'un autre délai de vingt jours pour répondre.



Mercredi 25 Mars 2026 - 20:38



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