"Un Etat ne doit expulser des communautés ..." (Seydi Gassama)

Les expulsions forcées au Sénégal restent en travers la gorge de Seydi Gassama. La Cité « Imbécile » en pleine année scolaire et l’ancienne Piste en saison des pluies hantent le sommeil du droit de l’hommiste sur twitter. « Les expulsions forcées auxquelles procèdent les autorités sénégalaises ne respectent aucune norme internationale en la matière. Les expulsions forcées ne doivent pas avoir lieu par mauvais temps, de nuit ou pendant ou à l’approche de certains événements. « L’expulsion forcée qui a lieu actuellement sur l’ancienne piste est faite alors même que la saison des pluies n’est pas terminée et au moment où les parents qui y exerçaient des activités économiques doivent faire face à d’importantes charges dues à la rentrée scolaire. « Enfin, qu’elles aient des titres de propriété ou non, un Etat ne doit expulser des communautés de sites qu’elles occupent depuis des décennies, sans leur trouver des sites alternatifs pour habiter et continuer leurs activités".