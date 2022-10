Ucad : le Coud fixe l’ouverture du campus

La Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) porte à la connaissance des étudiants que la réouverture des campus sociaux de Dakar est fixée au dimanche 09 Octobre 2022 à partir de 09 heures. Selon le communiqué, les étudiants codifiés au titre de l’année universitaire 2021/2022 peuvent se rapprocher des services en charge de l’hébergement pour remplir les formalités administratives avant de regagner leur chambre jusqu’à la fin des examens prévus dans les différents établissements. A la suite de ces examens, de nouvelles codifications se feront, lit-on dans le document transmis à PressAfrik. La Direction du COUD rappelle aux étudiants, à son personnel et aux usagers que l’application des mesures de sécunté dans les campus sociaux de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakarbest toujours en vigueur. Pour accéder aux campus sociaux, les étudiants doivent, obligatoirement, se munir de leur carte d’étudiant en cours de validité, les membres du personnel de leur carte professionnelle et les usagers de leur pièce d’identification nationale. La Direction du COUD, qui a mis à profit la période des vacances pour réaliser d’importants travaux d’entretien destinés à améliorer le bien-être et la sécurité civile dans ses campus sociaux, souhaite aux étudiants un très bon retour et les appelle à un bon usage de leurs résidences.