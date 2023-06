Ucad : Les cours reprennent le 15 juin

Les autorités de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar n’ont pas mis du temps pour se pencher sur la situation que traverse l’institution. C’est ainsi que le Conseil académique qui s'est réuni hier, lundi 12 juin, a pris la décision de faire reprendre les cours jeudi prochain « sous format d'enseignement à distance ». Le rectorat justifie cette mesure par la nécessité de « sauvegarder les acquis du processus de régularisation du calendrier universitaire ». Dans le détail, il s’agit de terminer le premier semestre du 15 juin au 15 juillet. Le second semestre s’étalera du 24 juillet au 31 octobre et l’année académique 2023-2024 débutera en novembre prochain. Le rectorat laisse aux établissements le soin de déterminer les modalités pratiques de ce basculement intégral vers l’enseignement à distance. « Les étudiants peuvent bénéficier d'une assistance technique pour l'activation des comptes institutionnels en envoyant un email à l'adresse (support@ucad.edu.sn). Toute information complémentaire passera par les supports officiels de l'UCAD », ajoute l’Ucad. Lors des évènements du 1er juin 2023, l’Ucad a été victime d’actes de vandalisme. Il a été noté du saccage et de la destruction d'infrastructures pédagogiques et du parc automobile de toute l'Université, ce qui risquait de compromettre l’année académique en cours.