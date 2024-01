USA : Un imam criblé de balles près de sa mosquée, dans le New Jersey

Aux Etats-Unis, un imam a été abattu hier mercredi 03 janvier 2024 près de la mosquée Masjid Muhammad de Newark, la plus grande ville du New Jersey. Selon « Bild », Hassan Sharif était assis dans sa voiture quand son bourreau lui a tiré plusieurs balles dans le corps avant de prendre la poudre d’escampette vers 6 heures du matin, heure américaine. Le religieux a été transporté à l’hôpital mais a malheureusement succombé à ses blessures. Il dirigeait la mosquée Masjid Muhammad depuis 5 ans D’après le parquet, le mobile du crime n’est toujours pas connu. Les éléments de preuves recueillis jusqu’à présent ne permettent pas non plus de conclure à des motivations racistes ou à un terrorisme intérieur. L’imam Hassan Sharif est en effet, un homme de couleur. Il dirigeait la mosquée depuis 5 ans. Dans une conférence de presse organisée suite au meurtre du religieux, le procureur général du New Jersey Matt Platkin a indiqué qu’il pouvait comprendre le sentiment de peur qui anime plusieurs personnes. « Je ressens la même chose » « Je sais qu’étant donné les évènements mondiaux et les préjugés croissants contre de nombreuses communautés que nous connaissons dans notre Etat- en particulier la communauté musulmane- de nombreuses personnes dans le New Jersey ressentent actuellement le sentiment accru de peur ou d’inquiétude face à la nouvelle de ce meurtre. Je ressens la même chose » a déclaré le magistrat. Le directeur de la sécurité publique de Newark, Fritz Fragé, a promis de résoudre ce « crime odieux » avec les « ressources » des habitants de la ville et de « ceux qui continuent de travailler » dans son service.