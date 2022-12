UNCCIAS :Serigne Mboup consolide un partenariat des secteurs privés sénégalais et Saoudiens

L’Union Nationale des Chambres de Commerce du Sénégal et la Fédération des Chambres de commerce d’Arabie Saoudite ont procédé à la signature d’un contrat de partenariat. Cet accord, au-delà de son aspect de renforcement et de consolidation des acquis, contribuera, sûrement à donner une dimension commerciale et économique plus dynamique à la coopération entre les deux pays. Si l’on se fie aux termes de cet accord de partenariat, l’option est de se focaliser sur les domaines du commerce, de l’investissement, de la formation, des services, du développement des ressources humaines, de la santé, des technologies de l’information et de la communication et de l’industrie. Raison pour laquelle, il a été décidé au terme de cette rencontre que l’UNCCIAS et la fédération des chambres de commerce du Royaume d’Arabie Saoudite mettront en place un comité mixte qui réunira les deux secteurs privés. Il s’agira d’identifier les secteurs prioritaires et de mettre à contribution le secteur privé sénégalais pour booster les échange