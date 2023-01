UGB-Echauffourées entre Etudiants et Gendarmes, des blessés…

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis remet ça, après la manif de vendredi dernier qui avait occasionné des blessés. De ce face-à-face avec les gendarmes ce lundi, des étudiants ont été encore blessés Tension à l’UGB. L’orientation d’un millier de bacheliers et, au finish, 4000 étudiants orientés, à l’origine du mouvement d’honneur des étudiants que tentent d’annihiler les gendarmes dépêchés sur les lieux. Une situation très tendue qui a occasionné des blessés côté étudiants. La coordination des étudiants de Saint-Louis, lasse d’avertir les autorités sur la situation de l’Ugb, soutenue par les coordinations d’autres Uefr, ont barré, dès les premières heures de la matinée, la route menant à l’université de même que la route nationale. Dans la plateforme revendicative, au-delà de la rubrique orientation, figurent des points comme la voirie, l’assainissement. En attendant une issue heureuse, Grenades lacrymogènes et projectiles balancés de part et d’autre, polluent l’atmosphère, rendant le secteur infect.