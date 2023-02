UEMOA: Mahawa Sémou Diouf, nouveau président de la Cour de Justice

L'ancien Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Dakar, Mahawa Sémou Diouf, est désormais à la tête de la Cour de Justice de l'Union Économique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA). "Son installation officielle a eu lieu ce 02 février 2023 à Ouagadougou au cours d’une audience solennelle de la Cour de Justice de l’UEMOA", rapporte un communiqué parvenu à Seneweb. Né en 1958, Mahawa Sémou Diouf est un Magistrat hors hiérarchie. Il est breveté de l’École Nationale d’Administration et de la Magistrature de Dakar au Sénégal où il est sorti en 1985, Major de Promotion de la Section Magistrature. Après son passage au tribunal de Dakar en tant que Doyen des Juges d’instruction du Tribunal régional hors classe de Dakar de 2008 à 2015, il a occupé, entre autres, les fonctions de Président du Tribunal départemental hors classe de Dakar, de Conseiller juridique du Président de la République du Sénégal. "C’est en 2016 qu’il a été nommé Juge au titre de la République du Sénégal, à la Cour de Justice de l’UEMOA pour un mandat de 6 ans. Mandat qui a été renouvelé le 10 janvier 2023 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. Depuis ce 2 février 2023, il a été officiellement installé dans ses fonctions de Président de la Cour de Justice de l’UEMOA pour un mandat de 3 ans après avoir été désigné par ses pairs", renseigne le communiqué.