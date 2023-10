UCAD: la Police empêche la tenue de la conférence de presse des étudiants

À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants et les forces de l'ordre se regardent en chien de faïence. Les locataires du temple du savoir voulaient tenir une conférence de presse pour s'exprimer sur la réouverture des classes. La police a dit niet. Les forces de l’ordre soutiennent que le recteur n’a pas autorisé le point de presse, alors que les étudiants disent que le doyen l’a autorisé. Les étudiants se sont vu oubliger de s'exprimer en mode fast track. Le président de l'Amical des étudiants de la faculté de médecine, et membres du collectif de l'Amical, Alioune Diallo, appelle les étudiants à ne pas accepter la fermeture des amphis. « Étudiants, luttez pour vous. Le mot d'ordre c'est de paralyser le système éducatif, préscolaire, collège et lycée. Que personne ne fasse cours tant que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar n'est pas ouverte. La police a reçu l'ordre pour qu'on ne tienne pas la conférence. On est prêt à tout. S'il faut faire un front, nous sommes prêts. Nous défendons notre avenir», a dit l'étudiant. L’Université Cheikh Anta Diop (Ucad, la plus grande au Sénégal) est fermée depuis juin, à la suite de violentes manifestations nées de la condamnation à 2 ans de prison ferme de l’opposant Ousmane Sonko. Quatre (4) mois après cette fermeture, les étudiants sont plongés dans une inquiétude totale sur leur avenir et demandent aux autorités de réagir.