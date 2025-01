UASZ : Les étudiants décident de suspendre leur mot d’ordre de grève et rejoignent les amphis le 6 Janvier

La Coordination des Etudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (CE-UASZ vient de suspendre son mot d’ordre de grève. Cette décision fait suite à la satisfaction de quelques points de leurs revendications. Ses étudiants l’ont fait savoir à travers un communiqué de presse daté du 02 janvier 2025 ; « La CE-UASZ reconnaît les progrès réalisés, qui répondent à 50% des attentes des étudiants, et appelle à leur poursuite pour atteindre une satisfaction complète. Elle salue les efforts de tous les acteurs, en particulier le réseau des alumni pour son généreux don de matériels à l’Université. Toutefois, la coordination rejette fermement l’imposition des sessions uniques, estimant qu’elles nuisent à la réussite des étudiants. Elle réitère sa demande pour le retour à deux sessions normales avec deux rattrapages, une mesure cruciale pour garantir une évaluation académique juste et efficace. Des démarches ont été entreprises par une équipe de médiateurs pour trouver une solution et des propositions concrètes ont été soumises, nourrissant l’espoir de résultats positifs. Cependant, la coordination appelle tous les étudiants à rejoindre les amphithéâtres le lundi 6 janvier 2025.Dans un esprit de responsabilité, nous annonçons la suspension du mot d’ordre de grève, tout en restant vigilants et prêts à poursuivre le combat si nécessaire », lit-on.