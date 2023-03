Tunisie : 140 Sénégalais rapatriés

Dans un communiqué daté du 5 mars 2023, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur annonce l’ouverture d’un registre pour recenser les citoyens sénégalais résidant en Tunisie qui «souhaitent rentrer au Sénégal et faciliter leur rapatriement». Selon Bilal Sall, le président de l’Association des Sénégalais de Tunisie, « actuellement nous comptons plus de 140 personnes qui souhaitent rentrer et les inscriptions se poursuivent ». «Pour le moment, aucun moyen concret n’a été mis sur la table. Nous n’avons que des communiqués que nous déplorons d’ailleurs. Nous nous attendions à ce que l’Etat du Sénégal condamne d’abord fermement les propos du Président tunisien. Aussi, nous voyons que les autres pays ont déjà ramené leurs enfants et nous, on nous parle encore de recensement et de cellule de crise», dit-il, repris par Le Quotidien. Rappelons que Dakar a aussi décidé de mettre en place un pont aérien pour ramener à la maison ceux qui le désirent.