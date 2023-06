Troubles politiques : Supeco perd un milliard F CFA, Auchan met 300 travailleurs au chômage technique

C'est avec un regard empreint d'amertume que le Directeur général de CFAO Sénégal s'est présenté devant la presse. Les récents événements qui ont entraîné le saccage et le pillage des supermarchés Supeco continuent de hanter l'esprit de Pascal Louchelart. Il a estimé les pertes résultant des actes de vandalisme commis dans deux de leurs enseignes, situées à Guédiawaye et à Golf, à plus d'un milliard F CFA. Il a déclaré que ces magasins ne pourront pas rouvrir à court terme en raison des travaux qui doivent être effectués à l'intérieur. "Il est vraiment essentiel que le Sénégal se reprenne, c'est d'une importance capitale pour le pays et pour tout le monde", a-t-il lâché d'un air dépité. Un représentant d'Auchan Sénégal a également fait état des préjudices subis par la multinationale française. Il a révélé que 300 collaborateurs se retrouvent au chômage à la suite de ces événements et que les évaluations chiffrées sont en cours.