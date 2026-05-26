Trois individus interpellés aux Parcelles Assainies pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé à l’interpellation de trois individus pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH et actes contre nature.

Lors de leurs auditions initiales, les deux premiers mis en cause ont reconnu entretenir des relations homosexuelles et fréquenter régulièrement les lieux pour y avoir des rapports. Le premier suspect a déclaré se livrer à la prostitution masculine, facturant ses prestations sexuelles entre trois mille (3 000) et vingt mille (20 000) FCFA. Il a précisé que le deuxième suspect figurait parmi sa clientèle, composée exclusivement d’individus de sexe masculin.

Ce second mis en cause – par ailleurs marié et père de deux (02) enfants – a confirmé cette relation amoureuse, alléguant même son intention de contracter une union avec le premier nommé. Dans le cadre des investigations, ces deux individus ont été conduits à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy « Dabakh » pour y subir des examens sérologiques. Les résultats ont révélé que le deuxième mis en cause est séropositif (VIH), tandis que le test du premier s'est révélé négatif.

La poursuite des investigations et des constatations à l’Unité 15 des Parcelles Assainies a mené à l’interpellation d’un troisième individu, identifié comme le partenaire du suspect dépisté positif. Ce dernier, polygame et père de quatre (04) enfants, a admis avoir entretenu à deux reprises des rapports sexuels avec le deuxième mis en cause sur la terrasse de son domicile.

Ce troisième suspect a été conduit à l’hôpital Dalal Jamm afin d'être soumis, à son tour, à des tests sérologiques. L’enquête se poursuit.

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