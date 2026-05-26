Setal.net

Trois individus interpellés aux Parcelles Assainies pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH


Trois individus interpellés aux Parcelles Assainies pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH
Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé à l’interpellation de trois individus pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH et actes contre nature.

Lors de leurs auditions initiales, les deux premiers mis en cause ont reconnu entretenir des relations homosexuelles et fréquenter régulièrement les lieux pour y avoir des rapports. Le premier suspect a déclaré se livrer à la prostitution masculine, facturant ses prestations sexuelles entre trois mille (3 000) et vingt mille (20 000) FCFA. Il a précisé que le deuxième suspect figurait parmi sa clientèle, composée exclusivement d’individus de sexe masculin.

Ce second mis en cause – par ailleurs marié et père de deux (02) enfants – a confirmé cette relation amoureuse, alléguant même son intention de contracter une union avec le premier nommé. Dans le cadre des investigations, ces deux individus ont été conduits à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy « Dabakh » pour y subir des examens sérologiques. Les résultats ont révélé que le deuxième mis en cause est séropositif (VIH), tandis que le test du premier s'est révélé négatif.

La poursuite des investigations et des constatations à l’Unité 15 des Parcelles Assainies a mené à l’interpellation d’un troisième individu, identifié comme le partenaire du suspect dépisté positif. Ce dernier, polygame et père de quatre (04) enfants, a admis avoir entretenu à deux reprises des rapports sexuels avec le deuxième mis en cause sur la terrasse de son domicile.

Ce troisième suspect a été conduit à l’hôpital Dalal Jamm afin d'être soumis, à son tour, à des tests sérologiques. L’enquête se poursuit.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.


Mardi 26 Mai 2026 - 12:16



Setal People - 11/04/2026 - 0 Commentaire

MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES

MMA : Le Sénégalais Moustapha Diakhaté sacré champion des mi-lourds à l’ARES
Moustapha Diakhaté a marqué l’histoire du MMA sénégalais ce vendredi soir à l’Adidas Arena de Paris. En s'imposant par décision unanime face à Begai lors du Main Event de l’ARES 40, il s'empare de la...

Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine

11/04/2026 - 0 Commentaire
Khaby Lame au cœur d’une polémique : Rumeurs de divorce et soupçons sur son patrimoine
La superstar de TikTok, Khaby Lame, est actuellement la cible de spéculations virales sur les réseaux sociaux. Entre une supposée procédure de divorce et des accusations de dissimulation de biens au...

Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni

10/04/2026 - 0 Commentaire
Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni
Le rappeur américain Kanye West, qui devait être en tête d'affiche d'un festival de musique en juillet à Londres, a été interdit d'entrer au Royaume-Uni à cause de ses propos antisémites ces...

Bamba Toure : l’architecte de l’influence et des réseaux au cœur des grandes ambitions du Sénégal

08/04/2026 - 0 Commentaire
Bamba Toure : l’architecte de l’influence et des réseaux au cœur des grandes ambitions du Sénégal
Dans un Sénégal en pleine mutation, où les enjeux de développement, de communication et de leadership deviennent de plus en plus stratégiques, certaines figures émergent avec force et discrétion....

Affaire Mame Dior : le juge écarte la détention et impose un bracelet électronique

04/04/2026 - 0 Commentaire
Affaire Mame Dior : le juge écarte la détention et impose un bracelet électronique
Poursuivie pour actes contre-nature et blanchiment de capitaux, l’actrice Mame Dior échappe à la prison mais reste sous surveillance judiciaire. Le dossier judiciaire impliquant l’actrice Mame Dior...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 30/04/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos