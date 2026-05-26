Assemblée nationale : Ousmane Sonko porté à la présidence du Parlement

Nouvelle étape politique pour Ousmane Sonko. Le leader du Pastef a été élu président de l’Assemblée nationale après le vote des députés réunis en séance plénière.

Selon les résultats officiels, il a obtenu 132 voix favorables, lui permettant de devenir le 14e président de l’institution parlementaire sénégalaise.

Ousmane Sonko succède ainsi à El Malick Ndiaye, qui avait annoncé sa démission dimanche dernier.

Cette élection marque un tournant important dans le paysage institutionnel sénégalais, avec l’arrivée à la tête du Parlement de l’une des figures majeures de la scène politique nationale.

La nouvelle présidence de l’Assemblée nationale ouvre désormais une nouvelle phase dans le fonctionnement de l’institution, dans un contexte politique marqué par de fortes attentes autour des réformes et de la gouvernance.