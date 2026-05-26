Réintégration de Ousmane Sonko : Diomaye Faye saisit le Conseil constitutionnel

Selon les informations de Les Échos, le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, « ne fait pas de bruit, mais il suit tout ce qui se passe ». Face à la volonté des députés de Pastef de réintégrer Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, il ne serait « pas resté les bras croisés ».



Le journal révèle qu’il aurait discrètement « saisi les sept sages pour demander un avis sur la légalité de ce que veulent faire les députés de Pastef ». Une séance plénière est convoquée dans ce sens ce mardi. Bien que la date de la réunion du Conseil constitutionnel ne soit pas connue, « il est sûr que les gens auront besoin de cet avis avant 9h ce matin ».



Pour rappel, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a démissionné dimanche, deux jours après le limogeage de Ousmane Sonko de la Primature.

