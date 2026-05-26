Ahmadou Alhaminou Lo après sa nomination : « Je considère cette mission comme un sacerdoce »

Quelques instants après sa nomination à la Primature, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a pris la parole pour esquisser les grandes orientations de sa mission à la tête du gouvernement sénégalais.

Dans une déclaration empreinte de sobriété et de responsabilité, le nouveau Premier ministre a affirmé vouloir inscrire son action dans la continuité des réformes déjà engagées sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Faye.

« Je démarrerai ma mission sur une bonne base à savoir les réalisations du gouvernement sous les orientations du président de la République, notamment dans la déclinaison et la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050 », a déclaré le chef du gouvernement.

Ahmadou Alhaminou Lo a également évoqué plusieurs priorités déjà amorcées par l’exécutif, notamment la reddition des comptes, les réformes structurelles et les chantiers stratégiques régulièrement évoqués lors des Conseils des ministres.

Reconnu pour son expertise dans les domaines de la finance, de la macroéconomie et de la gouvernance publique, l’ancien haut responsable de la BCEAO hérite de la Primature dans un contexte marqué par d’importants défis économiques et institutionnels.

Le nouveau Premier ministre a surtout insisté sur la dimension morale et républicaine de sa nomination, qu’il considère comme un engagement total au service de l’État.

« Je considère cette nomination comme un sacerdoce », a-t-il affirmé.

Cette première déclaration traduit la volonté du nouveau chef du gouvernement de placer son mandat sous le sceau de la discipline, de la continuité administrative et de l’exécution des ambitions portées par l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.