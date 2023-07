«Trois embarcations sénégalaises ont bel et bien disparu en mer» : L’ONG espagnole Caminando Fronteras contredit le ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a démenti la disparition en mer d’au moins 300 jeunes candidats à l’immigration dont les embarcations en provenance de Kafountine, en Casamance, faisaient route vers les iles Canaries. Mais l’ONG espagnole Caminando Fronteras a publié un communiqué qui sonne comme un démenti à celui du ministère des Affaires étrangères du Sénégal publié hier. L'ONG refuse d’entrer dans une polémique avec le gouvernement sénégalais sur la question. Par contre, active sur les questions migratoires, elle confirme «la disparition en mer de trois embarcations contenant 300 personnes qui ont bel et bien quitté les côtes sénégalaises depuis la fin du mois de juin et qui restent à ce jour portées disparues sur la route qui mène aux iles Canaries». En effet, l'organisation précise que les opérations de secours menées par les autorités espagnoles, marocaines et mauritaniennes dont parle l'État du Sénégal à travers un communiqué font référence à d'autres embarcations de migrants, mais ne concernent pas les trois navires en question qui portaient les 300 personnes actuellement disparues. L’ONG espagnole invite plutôt le gouvernement sénégalais à s’activer dans la recherche pour espérer retrouver ces personnes portées disparues.