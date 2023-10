Trois collégiennes tuées à Tassète : ce que révèle l’enquête

Au lendemain du terrible accident qui a emporté trois collégiennes du CEM de Tassette, on en sait un peu plus sur les circonstances de l’accident. Un terrible drame s’est produit, avant-hier, vers 15 heures, à Tassette Notto, dans le département de Thiès. Un tracteur qui roulait à vive allure a heurté violemment un groupe d’élèves du CEM de la localité. Trois élèves âgées entre 14 et 15 ans sont décédées sur le coup. Il y a eu deux blessés graves. L’enquête ouverte par la gendarmerie accable le chauffeur de l’engin. En effet, il ne s’agit pas de deux tracteurs qui faisaient la course comme attesté hier lors de la reconstitution des faits. En vérité, révèle l’enquête dévoilée par Libération, le conducteur du tracteur ayant tué les trois filles effectuait un dépassement dangereux alors que ces dernières sortaient de l’école. Arrivé à hauteur de l’autre tracteur, qui roulait dans le même sens, il a heurté celui-ci dans son dépassement, avant de faucher mortellement les élèves qui venaient en sens inverse du côté droit de la chaussée. Pire, sachant qu’il a commis l’irréparable, il a tenté de prendre la fuite, après avoir encore heurté un poteau électrique, avant d’être interpellé par les pandores. Le témoignage du deuxième chauffeur du tracteur l’enfonce. En clair, il ne s’agit pas d’une course poursuite qui est à l’origine du drame mais au comportement « indiscipliné » du chauffeur qui a occasionné cet accident macabre.