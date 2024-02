Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Daouda Gueye (FRAPP) et ses camarades relaxés

Le chargé de communication du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP), membre du parti ex pastef, le professeur Daouda Gueye et ses camarades ont recouvré la liberté ce mardi 13 février. En effet, le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye les a relaxés. Il avaient été interpellés et placés en garde à vue le vendredi dernier au cours d'une caravane pacifique de la coalition Diomaye Président.