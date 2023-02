Tribunal de Dakar: Vidéo - Bagarre entre partisans de Sonko et ceux de Mame Mbaye Niang

Une bagarre a éclaté, ce jeudi, devant le palais de justice de Dakar entre les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Mame Mbaye Niang. Au moment où les deux protagonistes sont à l’intérieur de la salle 3 du tribunal où siège le tribunal correctionnel de Dakar, leurs partisans se donnent en spectacle. N’eut été l’intervention de la presse et ensuite des policiers le pire allait se produire. Il faut dire que les partisans des deux camps ont été chassés des lieux par les policiers qui, on le rappelle, sont très nombreux aux alentours du palais de justice de Dakar.