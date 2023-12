Tribunal de Dakar : Retour de parquet pour Me Moussa Diop

Du nouveau dans l’affaire Me Moussa Diop. L’avocat, candidat à la candidature pour la Présidentielle de 2024, a fait l’objet d’un retour de parquet, après son déferrement ce matin. L’ancien directeur général de la société de transport nationale Dakar Dem Dikk (DDD) a fait l’objet d’un retour de parquet. Après l’enquête dirigée par la Sureté urbaine (SU) de Dakar, il a été présenté au procureur de la République Abdoukarim Diop. Il est poursuivi pour les délits de faux et usage de faux, et acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Son dossier va vers l’ouverture d’une information judiciaire. Le parquet va désigner un cabinet pour instruire l’affaire