Tribunal de Dakar : Mobilisation pour les députés Massata Samb et Mamadou Niang du Pur, ce lundi

Gifle et coup de pied donnés respectivement par les députés de l’opposition, Massata Samb et Mamadou Niang, placés sous mandat de dépôt, le 14 décembre, avaient envoyé aux urgences, le 1er décembre dernier; leur collègue, Amy Ndiaye Gniby, en état de grossesse. A qui il était reproché des propos discourtois à l’endroit du guide religieux, Serigne Moustapha Sy. Leur arrestation, en pleine session plénière de l’Assemblée nationale, et sans levée de leur immunité parlementaire, avait été décriée par leur famille politique, le parti Pur et la coalition Yewwi Askan WI. De Tivaouane, leur ville d’origine , ils seront nombreux, en guise de soutien à leurs fils, à massifier la mobilisation, dénoncer leurs arrestations arbitraires et prendre d’assaut le Tgi de Dakar. Auditionnés à la Direction des investigations criminelles (Dic), Puis au parquet du procureur, Massata Samb et Ibrahima Niang, poursuivis pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné une itt de 23 jours, et menaces de mort », contestant toujours leurs arrestations et l’enquête de flagrance, n’ont pas voulu aller dans le fond du dossier de la plainte de Amy Ndiaye Gniby.