Tribunal de Dakar : Le procès en appel des députés renvoyé

Le procès en appel des deux députés du parti PUR, Massata Samb et Mamadou Niang est renvoyé jusqu’au 14 août prochain. C’est sur la demande de la partie civile que le procès opposant la députée Ndéye Ndiaye Gniby et les députés qui devait se tenir aujourd’hui 19 juin a été renvoyé. Les deux députés accusent la député Ndéye Ndiaye Gniby d'avoir tenue des propos déplacés envers leur responsables moral Serigne Moustapha Sy. Pour rappel Massata Samb et Mamdou Niang ont été condamné en première instance à une peine de 6 mois de ferme assortie d’une amende de 5 millions à verser à Ndéye Ndiaye Gniby