Tribunal de Dakar : Fadilou Keïta bénéficie d’un retour de parquet

Fadilou Keïta, membre du cabinet du leader de Pastef, Ousmane Sonko, et coordonnateur du Nemeeku Tour, a été arrêté mercredi dernier. Il est reproché au fils de l’ancienne présidente de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Nafy Ngom Keita, d’avoir « accusé ouvertement l’État du Sénégal d’avoir fait disparaître les deux gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap manuel. Rappeler que l’adjudant-chef Didier Badji assurait la sécurité rapprochée de Nafi Ngom Keïta. « J’espère juste qu’ils n’ont pas tué mon frère », a-t-il écrit dans un texte publié au lendemain de la disparition de ce dernier, en compagne du Sergent Fulbert Sambou dont le corps a été retrouvé et inhumé. Au moment où Pastef exige sa libération, on apprend qu’il a passé la nuit, pour la deuxième fois au commissariat de Dakar, après un retour de parquet.