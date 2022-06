Tribunal de Dakar: Dethié Fall condamné, Mame Diarra Fam et Cie libres!

Après plus de 3 tours d’horloge de plaidoiries durant lesquelles, une vingtaine d'avocats se sont succédé à la barre du tribunal et près de deux heures d'attente du délibéré, le juge a prononcé sa sentence.

À ce propos, Déthié fall a été reconnu coupable du délit de participation à l'organisation d'une manifestation non-autorisée. Sur ce, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a écopé d’une peine de 6 mois assortis de sursis. Il devra également verser au Trésor public, une amende de 100 mille FCFA

Par ailleurs, tous les autres prévenus dont la député Mame Diarra Fam ont été relaxés.



Le procès avait démarré dans la matinée de ce lundi 27 juin, en audience spéciale, au Tribunal de grande instance (TGI) de hors classe de Dakar. Le député Déthié Fall et Cie, à quelques exceptions près, ont été initialement poursuivis pour participation à une manifestation interdite, attroupement armé et actions diverses ayant conduit à des violences physiques et à la dégradation de biens. Les faits remontent au vendredi 17 juin dernier.