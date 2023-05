Tribunal de Dakar : Bonne nouvelle pour Cheikh Omar Diagne et Karim Xrum Xax

Bonne nouvelle pour Cheikh Omar Diagne et Abdou Karim Guèye ! Le duo inculpé et placé sous mandat de dépôt, pour diffusion de fausses nouvelles, au courant du mois de mars dernier, sera interrogé bientôt dans le fond du dossier, selon Me Moussa Sarr. Le célèbre professeur et l'activiste feront face au juge d'instruction du premier cabinet, Maham Diallo, le mardi 6 juin prochain, selon la même source de Seneweb.