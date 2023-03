Tribunal: Une Information Judiciaire Contre Pape Ndiaye

Une information judiciaire est ouverte contre notre confrère Pape Ndiaye et chroniqueur judiciaire de WalfTV. Il sera présenté devant un juge d’instruction demain. Par conséquent, il fait encore l’objet d’un retour de parquet et va dormir au commissariat central de Dakar, révèle Me Moussa Sarr Pour rappel que le journaliste Pape Ndiaye est dans les liens de la prévention depuis le vendredi 3 mars