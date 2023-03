Tribunal : Sitor Ndour pète les plombs et insulte de mère un avocat

Sitor Ndour a été jugé hier devant la barre de la Chambre criminelle pour viol présumé sur sa domestique. Lors de son procès, l’ex-DG du Coud a dérapé et piqué une colère noire. Rappelé à plusieurs fois à l’ordre par le juge, l’ex-PCA de la Saed a insulté de mère l’avocat de sa victime. Quand la robe noire l’a traité de sommer de se taire avant de le taxer de « violeur », Sitor l’a insulté de mère. Tiens toi correctement. Tu n’est pas dans ton salon », lui aurait balancé l’avocat Me Thophile Cayossi. Sitor va répliquer par une insulte de mère. S’en est alors suivi un tohu-bohu obligeant le juge à suspendre l’audience. A la reprise, le juge a bien savonné Sitor Ndour qui s’est confondu en excuses. Durant tout le procès, il a reçu sa dose entre remontrances et mise en garde.