Tribunal : Pape Alé Niang fait l’objet d’un retour de parquet

Hier, Pape Alé Niang a été présenté au parquet de Dakar, mais il n’a pas été reçu par le procureur. Son avocat, Me Moussa Sarr, a confirmé qu’il fait l’objet d’un retour de parquet. Le responsable du site Dakar Matin devra se présenter à nouveau ce matin au tribunal Lat-Dior. Samedi dernier, Pape Alé Niang était en garde à vue à la section de recherches de Colobane et est poursuivi pour « appel à l’insurrection » suite à un live Facebook qu’il avait effectué après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko. Il est possible que son dossier soit transmis à un juge d’instruction. Précédemment, il avait été remis en liberté provisoire avec un contrôle judiciaire strict : interdiction de quitter le territoire national sans l’aval du juge et interdiction d’évoquer l’affaire en prison. Avant cela, il avait déjà passé près de trois mois en détention provisoire pour des accusations similaires, de novembre 2022 à janvier 2023.