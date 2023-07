Tribunal : «Ousmane Sonko, serein, lit tranquillement son Coran », Me Ciré Clédor Ly

L’audition de Ousmane Sonko arrêté ce vendredi, va démarrer à 11 heures. Le leader de Pastef va rencontrer le doyen des juges, Maham Diallo. Me Ciré Cledor Ly qui a rencontré son client n’a pas manqué de donner des nouvelles du maire de Ziguinchor. « Ousmane Sonko est serein. Il est en train de lire tranquillement son Coran là où il est enfermé », a fait savoir la robe noire. L’opposant sénégalais est poursuivi pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, a annoncé samedi, le procureur de la République.