Tribunal: Mandat de dépôt contre Pape Alè Niang

Arrêté samedi, le journaliste Pape Alé Niang a finalement été placé sous mandat de dépôt ce mardi. Il est poursuivi pour appel à l’insurrection et acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Il a été placé sous mandat de dépôt au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec. Le journaliste avait évoqué vendredi l’arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Dans une autre affaire, le journaliste avait été arrêté en novembre dernier puis en décembre après avoir été accusé d’avoir « divulgué des informations susceptibles de nuire à la défense nationale » et d’avoir « répandu de fausses nouvelles » dans une chronique. Pape Alè Niang avait déjà observé une grève de la faim avant d’être libéré en janvier et placé sous contrôle judiciaire.