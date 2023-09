Tremblement de terre : Thierno Madani Tall a rendu visite à l’ambassadeur du Maroc

Accompagné d’une forte délégation, le khalife de la famille Omarienne a rendu visite, hier, à l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri. Thierno Madani Tall, qui a été reçu dans la résidence du diplomate, a présenté ses condoléances au royaume chérifien frappé par un séisme meurtrier. « Cette douleur est ressentie par le Sénégal qui est un pays frère du Maroc. Les liens entre nos deux pays sont très connus et multidimensionnels qui embrassent tous les secteurs. Je suis venu partager cette douleur avec le Roi Mohamed VI et tout le peuple marocain », a traduit le porte-parole du guide religieux. À son tour, l’ambassadeur, après avoir magnifié le geste, a rappelé les liens étroits et historiques entre la famille Omarienne et la royauté marocaine depuis des générations.