Traque des terroristes : Les premières arrestations

Moins de 24 heures après l’attentat meurtrier qui a coûté la vie à deux personnes dans un bus attaqué au cocktail Mo­lotov, l’enquête a rapidement progressé. Le Quotidien a appris que les limiers ont pu, grâce au relevé des téléphones, mettre la main sur 2 individus dont tout indique qu’ils sont impliqués dans l’attaque ignoble du bus de transport en commun à Yarakh, le lundi dernier. Les deux personnes interpellées hier, un soudeur et un informaticien, seraient des membres actifs présumés du parti Pastef de Ousmane Son­ko. La police les soupçonne d’avoir pris part à d’autres activités criminelles de type terroriste dans les parages. Aux côtés de ces individus déjà dans les filets des Forces de sécurité, les enquêteurs souhaiteraient entendre 3 autres individus, S. Mbengue, A. Samb ainsi qu’un dénommé Diagne dont l’adresse serait encore inconnue. Ces personnes ont été retracées à partir des recoupements des données récupérées sur le téléphone et l’ordinateur de Y. D. Ly, l’informaticien arrêté. C’est aux environs de 5h 30 hier que les deux individus ont été interpellés, à peine quel­ques heures après l’explosion du véhicule attaqué au moyen d’un cocktail Molotov le lundi dernier. En plus des deux personnes décédées, on a décompté 5 blessés parmi les victimes.