Traque des délinquants: 666 individus mis aux arrêts par la police en une nuit

Plus de 700 policiers en tenue et en civil ont été mobilisés, dans la nuit du mercredi au jeudi de 20h à 05h du matin, à l'occasion d'une opération de sécurisation déroulée sur l'étendue du territoire national. Lors de ce ratissage, les limiers ont réussi à faire un grand ménage. Selon les informations de Seneweb, les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal ont interpellé 666 individus dont 472 pour vérification d'identité, 94 pour ivresse publique et manifeste, 28 pour nécessité d'enquête, 1 pour coups et blessures volontaires, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 15 pour détention et trafic, 5 pour vol, 11 pour offre et cession de chanvre indien, 4 pour rixe, 1 pour outrage à agent, 3 pour flagrant délit de vol, 1 pour détention d'une pompe à gaz, 1 pour menace de mort, 1 pour meurtre, 3 pour escroquerie, 2 pour jeu de hasard, 12 pour non-inscription dans le fichier sanitaire et social.