Traque des coupables : Le plan de Macky Sall contre les manifestants

Le président Macky Sall a exprimé sa préoccupation face aux récentes manifestations violentes et a exigé l’ouverture immédiate et systématique d’enquêtes judiciaires pour déterminer les responsabilités. Face à la gravité de la situation, Macky Sall a réaffirmé sa volonté de protéger les valeurs et les fondements de la Nation, de l’Etat et de la République. Ainsi, il a ordonné l’ouverture immédiate et systématique d’enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur les événements qui ont conduit à ces manifestations violentes.